Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Hamburger U-Bahnlinie U2 müssen am Wochenende für die Strecke zwischen Hagenbecks Tierpark und Schlump mehr Zeit einplanen. Wegen Gleisbauarbeiten fahren dann ersatzweise Busse, wie die Hochbahn am Mittwoch mitteilte. Der Ersatzverkehr dauert demnach von Freitag 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag.