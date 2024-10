U2-Unterbrechung am Wochenende – Ab Montag wieder mehr Busse

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Bauarbeiten werden auf der Hamburger U-Bahnlinie U2 am Wochenende keine Züge zwischen den Haltestellen Horner Rennbahn und Billstedt fahren. Die Sperrung der Strecke beginnt nach Angaben der Hochbahn am Freitagabend um 21.30 Uhr und endet mit Betriebsschluss am Sonntag. Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen. Während der Sperrung finden Arbeiten für eine neue Kabelbrücke statt. Der Neubau sei erforderlich, um den wachsenden Energiebedarf im U-Bahnnetz zu decken, hieß es.

Haltestelle Horner Rennbahn bis zum Frühjahr Baustelle

Künftig soll an der Horner Rennbahn die U4 in Richtung Horner Geest abzweigen. Die U2/U4 war wegen Bauarbeiten bereits bis zum vergangenen Mai ein Jahr lang unterbrochen. Die alten U-Bahn-Tunnel rund um die Haltestelle Horner Rennbahn wurden abgerissen und das neue U2/U4-Kreuzungsbauwerk errichtet. Die stadtauswärts fahrenden Züge werden künftig durch einen neuen Tunnel fahren. Bis zur endgültigen Fertigstellung des Kreuzungsbauwerks im Frühjahr 2025 müssen Fahrgäste an der Horner Rennbahn den Zug und den Bahnsteig für die Weiterfahrt in beide Richtungen wechseln.

Mehr Busse nach den Herbstferien im Einsatz

Ab Montag, dem ersten Schultag nach den Herbstferien, plant die Hochbahn wieder mehr Busse einzusetzen. Die Betriebsleistung werde um rund 1,5 Prozent steigen, kündigte Unternehmenssprecher Christoph Kreienbaum an. Die Hochbahn erwartet bei herbstlichem Wetter steigende Fahrgastzahlen. Außerdem haben nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) inzwischen 94 Prozent der Hamburger Schüler ein kostenloses Deutschlandticket. In den Sommermonaten hat die Hochbahn bis zu einem Viertel weniger Fahrgäste als im Jahresdurchschnitt.

Weitere Unterbrechung auf U1 ab Montag

Im U-Bahnnetz beginnt am Montag eine weitere Sperrung. Bis zum 10. Dezember fahren zwischen den U1-Haltestellen Lattenkamp und Ohlsdorf keine Züge. An der dazwischen liegenden Station Sengelmannstraße werde auf Hochtouren an der Verknüpfung der U1 mit der künftigen Linie U5 gebaut, hieß es.