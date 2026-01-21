U2 soll am Donnerstag wieder im Hamburger Osten fahren

Hamburg (dpa/lno) –

Die U2 in Hamburg soll am Donnerstag wieder zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg unterwegs sein. Die Fahrten könnten zu Betriebsbeginn aufgenommen werden, teilte die Hochbahn mit. Der Ersatzverkehr mit Bussen werde eingestellt.

Am Dienstagabend war nach Angaben der Hochbahn eine U-Bahn ohne Fahrgäste gegen einen Prellbock gestoßen. Vermutlich war die Bahn zu schnell unterwegs. Drei Wagen entgleisten. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die Hochbahn stellte den Bahnverkehr zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg anschließend ein.

«Den Einsatzteams der Hochbahn ist es gelungen, den havarierten Zug so zu entkuppeln, dass der hintere Teil (nicht beschädigt) weggezogen werden konnte», teilte das städtische Verkehrsunternehmen mit. Der vordere Zugteil müsse aber noch von den Gleisen geholt werden.