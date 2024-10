U1 wegen Brückenreparatur drei Tage lang unterbrochen

Für die Reparatur eines Unfallschadens an einer U-Bahnbrücke muss der Betrieb auf der U1 in Hamburg Volksdorf drei Tage lang unterbrochen werden. (Archivbild) Steven Hutchings/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Unfall im Juli in Hamburg-Volksdorf soll die dabei beschädigte U-Bahnbrücke nun repariert werden. Der Verkehr auf der Linie U1 zwischen den Haltestellen Berne und Volksdorf wird in der nächsten Woche den Plänen zufolge für drei Tage in beiden Richtungen unterbrochen. Von Montag ab Betriebsbeginn bis Donnerstag, 4.00 Uhr, müssen Fahrgäste auf dieser Strecke Ersatzbusse nutzen. Die Fahrzeit könne sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern, teilte die Hochbahn mit.

Am 11. Juli hatte ein Sat­tel­schlep­per, der eine Arbeitsmaschine geladen hatte, unter der Brücke durchfahren wollen. Die Maschine stieß gegen die Überführung und fiel auf die Straße. Wegen des Unfallschadens konnten die U-Bahnzüge in Richtung Innenstadt nur noch in Schrittgeschwindigkeit über die Brücke fahren.