U1 wegen Brückenarbeiten am Wochenende eingeschränkt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Brückenarbeiten an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt fahren die Züge auf der Hamburger U-Bahn-Linie 1 am kommenden Wochenende nicht zwischen den Haltestellen Farmsen und Wandsbek-Markt. Wie die Hochbahn mitteilte, werden an der Doppelhaltestelle, an der auch die Linie U3 fährt, zwei Brücken erneuert. Es sind beide Fahrtrichtungen betroffen.

Die Einschränkung gelte ab Freitag (23.06.) um 21.30 Uhr bis Sonntag (25.06.) bis zum Betriebsschluss, heißt es. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrtzeit könne sich um bis zu 20 Minuten verlängern.