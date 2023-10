U1: Sperrung zwischen Jungfernstieg und Hamburg Hbf

Ein Hinweisschild steht am Bahnsteig der U-Bahnlinie U1 am Jungfernstieg. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Nahverkehr müssen sich Reisende in den kommenden Wochen auf weitere Einschränkungen bei der Linie U1 einstellen. Wegen Bauarbeiten wird die U1 ab Betriebsbeginn am Montag, 9. Oktober zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Hauptbahnhof-Süd nicht fahren, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Die Linie werde bis Betriebsende am Sonntag, 5. November unterbrochen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Fahrgästen werde empfohlen, in der Innenstadt auf andere Bus- und Bahnlinien auszuweichen. Grund für die Sperrung ist laut Hamburger Hochbahn der Einbau einer Entrauchungsanlage an der Haltestelle Meßberg, die barrierefrei ausgebaut wird.

Auch auf dem nördlichen Abschnitt der U1 stehen Arbeiten an: Im Bereich Garstedt muss den Angaben zufolge eine Lärmschutzwand erneuert werden. Die Sanierung soll von Montag, 9. Oktober bis Freitag, 27. Oktober dauern. Währenddessen soll montags bis freitags, jeweils von 9.00 Uhr bis 15.15 Uhr, ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Norderstedt Mitte und Garstedt fahren.

Zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Wandsbek Markt ist noch bis Donnerstag, 21. Dezember ein Pendelzug unterwegs. Dort werden aktuell vier Brücken der U1 und U3 ersetzt.