U1-Sperrung am Wochenende – Ersatzverkehr eingerichtet

Hamburg (dpa/lno) –

Am Wochenende wird die U1 zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße wegen Arbeiten an Technik und Gleisen gesperrt. Die Sperrung soll am Samstag um 7.00 Uhr beginnen und bis zum Betriebsschluss am Sonntag dauern, wie die Hochbahn mitteilte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Fahrgäste müssen sich auf längere Fahrtzeiten von bis zu 20 Minuten einstellen. Ärgerlich ist das auch für HSV-Fans, die am Wochenende zum Volksparkstadion wollen. Der Fußball-Bundesligist spielt am Samstagabend um 18.30 gegen den 1. FC Köln.