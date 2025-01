U1 fährt Sengelmannstraße länger als geplant nicht an

Hamburg (dpa/lno) –

Die Haltestelle Sengelmannstraße wird länger als geplant nicht von der U1 angefahren. Vom 17. Februar an soll die Untergrundbahn wieder an der Bahnstation halten, teilte das städtische Verkehrsunternehmen Hochbahn mit. Ursprünglich war angedacht, dass der Ausbau der Station bis zum 19. Januar abgeschlossen wird. Die Hochbahn begründet die Verzögerung unter anderem damit, dass Restarbeiten am neuen Bahnsteig für die künftige Linie U5 abgeschlossen werden müssen. In Zukunft soll auch diese Linie an der Sengelmannstraße halten. Die Station ist weiter mit Bussen zu erreichen.