U-Bahnstation Wandsbek Markt wieder in Betrieb

Die U-Bahn-Linie 1 in Hamburg fährt am Freitagmorgen wieder durch die Station «Wandsbek Markt». (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Vorfall mit zwei Toten in der U-Bahnstation Wandsbek Markt ist die Station für den morgendlichen Arbeitsverkehr wieder in Betrieb. Wie es in der App des Hamburger Verkehrsverbundes zu erkennen ist, ist die Linie U1 wieder normal unterwegs.

Die U-Bahnstation war nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in der Station am Donnerstagabend gesperrt worden. Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek Gartenstadt war zeitweise unterbrochen.

Auf den Gleisen waren am Abend zwei Menschen gestorben. Die Polizei sieht Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen hat eine Person eine zweite gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt.