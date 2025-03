U-Bahnen in Hamburg war wegen Störung stark beeinträchtigt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg hat es am frühen Morgen massive Probleme im U-Bahn-Netz gegeben. Grund war eine erhebliche Störung der Stromversorgung, wie der städtische Verkehrsbetrieb Hochbahn am frühen Morgen mitteilte. Zunächst fielen daher alle Verbindungen aus.

Etwa anderthalb Stunden, nachdem die ersten U-Bahnen hätten fahren sollen, dann die Entwarnung von Hochbahn auf X: «Die Störung ist behoben und der Betrieb im gesamten U-Bahn-Netz kann wieder aufgenommen werden.»

Zwar könne es nun noch immer vereinzelt zu Verspätungen kommen, demnächst sollte der Verkehr dann aber wieder wie gewohnt rollen, sagte eine Sprecherin des Verkehrsbetriebs.