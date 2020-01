TV-Duell mit Tschentscher und Fegebank zur Bürgerschaftswahl

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, und Katharina Fegebank (Die Grünen), Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft von Hamburg, unterhalten sich während der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zum TV-Duell. Die beiden Spitzenkandidaten von SPD und Grünen werden am Dienstag, 18. Februar, um 21.00 Uhr im NDR-Fernsehen miteinander diskutieren, wie der Norddeutsche Rundfunk am Montag mitteilte. In der Live-Sendung «NDR Info Wahl: Das Duell» haben Tschentscher und Wissenschaftssenatorin Fegebank eine Stunde Zeit, ihre Standpunkte klar zu machen. Moderator des TV-Duells wird NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz sein.

Bereits drei Stunden vorher, 18.00 Uhr, zeigt das NDR-Fernsehen in der Sendung «Hamburg hat die Wahl» das Streitgespräch der übrigen Spitzenkandidaten Marcus Weinberg (CDU), Cansu Özdemir (Die Linke), Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) und Dirk Nockemann (AfD). In Hamburg wird am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt. Vor fünf Jahren hatten 56,9 Prozent der wahlberechtigten Hamburger ihre Stimme abgegeben.

