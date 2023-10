TV-Dauerbrenner «Dahoam is Dahoam» mit 340 weiteren Folgen

München (dpa/lby) –

Der TV-Vorabendklassiker «Dahoam is Dahoam» geht in die nächste Verlängerung. Der Bayerische Rundfunk (BR) will 340 neue Episoden der erfolgreichen Fernsehserie drehen. Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders hat dem am Donnerstag in München zugestimmt, wie das Gremium mitteilte.

«Dahoam is Dahoam» ist seit 16 Jahren auf Sendung, bisher wurden knapp 3250 Episoden ausgestrahlt. Im Freistaat schalten dem BR zufolge im Schnitt 443.000 Menschen zu den Geschichten aus dem fiktiven Fernsehdorf Lansing ein, bundesweit sind es mehr als 660.000. Wer wissen will, wie alles begann: Von 1. November an wiederholt das BR die Serie noch einmal ab Folge 1.