Turkish-Airlines-Flieger macht Sicherheitslandung in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Eine Maschine der Fluglinie Turkish Airlines ist am Dienstag nach dem Abflug in Hamburg zu einer Sicherheitslandung in die Hansestadt zurückgekehrt. «Die Flughafenfeuerwehr war präventiv vor Ort», teilte eine Flughafensprecherin auf Anfrage mit. «Es waren 194 Passagiere an Bord. Keine Verletzten.» Die Boeing 737-800 der Turkish Airlines mit der Flugnummer TK 7919 sollte nach Antalya fliegen.

Zu den Gründen, warum die Maschine umgekehrt ist, und weiteren Details verweist der Flughafen an die Fluglinie. Unklar war etwa auch, wie es nach der Landung für die Passagiere weiter ging. Von Turkish Airlines lagen am späten Nachmittag keine weiteren Informationen vor.

Beim Flug-Tracker «Flightradar24» ist zu sehen, dass die Maschine gegen 14.50 Uhr in Hamburg abflog, um dann nach einem weiten Bogen bis zur Lübecker Bucht wieder zurückzukehren – und gut eine dreiviertel Stunde später wieder auf dem Startflughafen zu landen.