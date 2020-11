Tully zum neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts gewählt

Hamburg (dpa/lno) – Marc Tully ist neuer Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Der bisherige Präsident des Landgerichts wird Nachfolger von Erika Andreß, die als erste Frau an der Spitze des Gerichts im Oktober 2020 in den Ruhestand verabschiedet wurde, wie die Hamburger Justizbehörde am Mittwoch mitteilte. Der Richter-Wahlausschuss entschied die Personalie. Der 1966 geborene Tully sei nicht nur fachlich hervorragend geeignet, sondern auch eine herausragende Persönlichkeit, sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Das Hanseatische Oberlandesgericht ist das für Hamburg zuständige Obergericht in Zivil-, Familien- und Strafsachen.

Pressemitteilung