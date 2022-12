Tui vereinbart mit Fonds Rückführung der Staatshilfen

Der Logo des Reiseveranstalters TUI hängt in der Innenstadt neben der Tür zu einem TUI ReiseCenter. Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) –

Der in der Corona-Krise mit Staatshilfen gestützte Tui-Konzern hat sich nach eigenen Angaben mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) über die Rückführung von Rettungsmaßnahmen verständigt. Die Vereinbarung regele die angestrebte vollständige Beendigung der vom WSF gewährten Stabilisierungsmaßnahmen, teilte der weltgrößte Reiseanbieter am Dienstagabend in Hannover mit. Darüber hinaus werde «die Durchführung von Kapitalmaßnahmen zum Zweck der Refinanzierung» der Maßnahmen geregelt.

Der WSF rettete in der Hochphase der Corona-Pandemie unter anderem auch die Lufthansa. Der Bund kann mit dem Fonds Unternehmen bei akuten Einbrüchen oder Zahlungsschwierigkeiten unter die Arme greifen.