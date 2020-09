Das Logo des Reiseunternehmens TUI hängt neben einem Reisebüro in der Innenstadt. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Der in der Corona-Krise stark unter Druck geratene Reisekonzern Tui hat durch eine Veränderung von Anleihebedingungen den Weg für weitere staatliche Hilfen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro frei gemacht. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit.