Tui baut Hotels mit Oman – Land wird Anteilseigner

Maskat/Hannover (dpa) –

Der Reisekonzern Tui baut mit Omans staatlicher Tourismusgesellschaft Omran eigene Hotels in dem arabischen Land auf. Die Partner errichten mit einer neu gegründeten Gesellschaft zunächst fünf neue Häuser, wie Vertreter beider Seiten am Donnerstag in Maskat berichteten.

Vorgesehen sind Hotels der Marken Robinson, Riu, Tui Blue, Jaz und The Mora. In diesem Zuge zeichnet Omran zudem neue Tui-Aktien zu 9,50 Euro je Stück und hält dann 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern aus Hannover.

Oman bringt Grundstücke und Kapital ein

«Für den Oman gibt es eine große Nachfrage auf Seiten der Urlauber – aber bislang wenig Angebot», sagte Tui-Strategiechef Peter Krüger. Oman bringt den Angaben zufolge Grundstücke und Kapital in das Gemeinschaftsunternehmen ein, an dem Omran und Tui jeweils 45 Prozent der Anteile halten sollen.

Ein weiterer privater Investor werde zehn Prozent erhalten. Tui steuere die Buchungsprozesse vom Flug, über den Transfer bis zum Hotel und den Kreuzfahrten bis zu den Ausflügen vor Ort bei.