Tui-Aktie kehrt nach Frankfurt zurück

Tui kehrt mit der Hauptnotiz seiner Aktie an die Börse in Frankfurt zurück. Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main (dpa) –

Der weltgrößte Reisekonzern Tui kehrt am Montag mit der Hauptnotiz seiner Aktie an die Börse in Frankfurt zurück. Den Handelsstart im regulierten Prime Standard wollen Konzernchef Sebastian Ebel und Finanzvorstand Mathias Kiep am Vormittag mit der traditionellen Börsenglocke einläuten. Der Konzern hatte die Hauptnotierung seiner Aktie Ende 2014 nach London verlegt. Die Rückkehr nach Frankfurt soll nun den Einzug in den MDax ermöglichen, den deutschen Index für mittelgroße Unternehmen. Bereits im Juni rechnet der Konzern aus Hannover mit einer Aufnahme in den Index. Die Aktionäre hatten den Wechsel des Börsenstandorts im Februar mit großer Mehrheit beschlossen.