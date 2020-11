Tüv Nord: Zwei Drittel aller Autos ohne größere Mängel

Am Hauptsitz des Unternehmens TÜV Nord ist das Logo der Prüfgesellschaft zu sehen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Von den beim Tüv Nord in Hamburg zur Hauptuntersuchung vorgestellten Autos haben 2019 rund zwei Drittel aller Fahrzeuge ohne größere Beanstandungen sofort eine neue Plakette bekommen. Bei den übrigen 32,1 Prozent dagegen mussten meist erst noch Mängel beim Licht, der Elektrik, den Rädern, den Achsen, der Auspuffanlage oder der Bremse beseitigt werden, wie der Tüv Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Sieben Fahrzeuge seien sogar «absolut verkehrsunsicher» gewesen.

Insgesamt sei beim Tüv Nord die Zahl der Autos mit erheblichen Mängeln – nach einem leichten Anstieg im Vorjahr – 2019 wieder leicht gesunken. Wie hoch der Anteil des Tüv Nord an der insgesamt in 2019 in Hamburg zur Hauptuntersuchung vorgestellten Fahrzeuge war, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen. Autobesitzer und Werkstätten können die Autos auch bei anderen Anbietern prüfen lassen. Auch Angaben zur Gesamtzahl der beim Tüv Nord geprüften Autos wurden nicht gemacht.

