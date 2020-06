TÜV Nord prüft Hygiene in türkischen und ägyptischen Hotels

Hannover (dpa/lni) – Kurz vor dem Start der Urlaubssaison hat der TÜV Nord bekannt gegeben, Urlaubshotels und Restaurants in der Türkei und in Ägypten gegen das Coronavirus zu sichern. Das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus habe den TÜV Nord als Auditor für das «Programm für sicheren Tourismus» zugelassen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit. An dem Programm können sich Gastronomen und Hotels freiwillig beteiligen und so bei Urlaubern um Vertrauen werben.

In Ägypten überprüfe das Unternehmen für den Hotelverband EHA die Hygiene-Kriterien in Hotels und Ferienanlagen. Dabei müssten Unterkünfte nachweisen, dass sie internationale Standards für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit einhalten.

Die Auditoren werden demnach unter anderem einem Fragebogen folgen, der auf der Webseite des türkischen Tourismusministeriums schon einsehbar ist. Auf rund zehn Seiten geht es dabei um Details der Hygiene in Küchen, Toiletten oder Hotelzimmern – beispielsweise um die Frage, ob automatische Heißlufthändetrockner abgestellt oder Tische mit Wegwerfservietten ausgestattet wurden.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich die türkische Regierung und der TÜV Süd auf eine Zusammenarbeit zur Sicherung von Hotels und Restaurants geeinigt hatten. Mitarbeiter von TÜV Süd würden nun ausgewählte Unternehmen regelmäßig überprüfen und damit einen «wichtigen Beitrag zur Hygiene» leisten, sagte eine TÜV-Sprecherin. Auch der TÜV Rheinland soll für Audits ausgewählt worden sein.

