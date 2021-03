Tüftler bauen «Göttinger Ei» nach

Ein Modell vom Experimentalfahrzeug Schlörwagen – auch bekannt als „Göttinger Ei“. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Sehnde (dpa) – Ein automobiler Aerodynamik-Weltmeister aus den 1930er Jahren soll neu entstehen: Tüftler aus Hannover bauen das sogenannte «Göttinger Ei» nach. Dabei geht es um den Schlör-Wagen von 1938, der in Sachen Aerodynamik bis heute Maßstäbe setzt. Der Neubau der alten Windkanal-Flunder dürfte einige Jahre dauern, sagte Horst-Dieter Görg vom Verein Mobile Welten auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Sehnde. Prof. Andreas Dillmann, Leiter des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Göttingen, nannte den Wagen ein «fahrendes Flügelprofil».

