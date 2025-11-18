TSV sichert sich mit Sieg in Schweden die Hauptrunde

Partille (dpa/lni) –

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben schon nach vier von sechs Spieltagen in der Gruppenphase den Einzug in die Hauptrunde der European League geschafft. Durch das 30:28 (13:13) beim schwedischen Vertreter IK Sävehof hat der Bundesligist 8:0 Punkte und einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe G sicher. Mit sechs Treffern war Renars Uscins bester Werfer der TSV.

Die beiden Teams lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Meist lagen die Niedersachsen knapp vorn, doch weit absetzen konnte sich die Mannschaft von Trainer Christian Prokop nicht. Auch das 13:11 durch Vilhelm Poulsen in der 27. Minute egalisierten die Schweden bis zum Halbzeitpfiff.

Leif Tissier erzielt den vorentscheidenden Treffer für Hannover

Im zweiten Spielabschnitt sorgte Nationalspieler Justus Fischer mit dem 21:18 (45.) für die erste Drei-Tore-Führung der «Recken». In der Endphase der Begegnung stieg die Fehlerzahl bei den Schweden immer weiter an. Sävehof strahlte kaum noch Gefahr aus. Leif Tissier traf in der 58. Minute zum 30:25 und machte für die Gäste damit alles klar.