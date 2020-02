TSV Hannover-Burgdorf verlängert mit Handballer Feise

Hannover (dpa/lni) – Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Rückraum-Spieler Hannes Feise um zwei Jahre verlängert. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. «Hannes ist in der Abwehr für uns ein wichtiger Joker, da er mehrere unterschiedliche Positionen spielen kann. Im Angriff hat er sich ständig weiterentwickelt und macht es nicht nur im Rückraum, sondern auch auf der Linksaußenposition sehr gut», sagte Trainer Carlos Ortega über den 23 Jahre alten Feise, der schon in der A-Jugend zu den «Recken» kam.

Mitteilung der Recken