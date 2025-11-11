TSV Hannover-Burgdorf siegt knapp gegen Sävehof

Hannover (dpa/lni) –

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben auch das dritte Spiel in der European League gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich in ihrem Heimspiel gegen den schwedischen Club IK Sävehof mit 27:25 (15:12) durch. Mit 6:0 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Christian Prokop Spitzenreiter der Gruppe G. August Pedersen war mit sieben Toren der erfolgreichste Schütze der TSV.

Die Gastgeber, die in der Bundesliga nur den 13. Platz belegen, brauchten einige Zeit, um sich einen größeren Vorsprung herauszuspielen. Der norwegische Kreisläufer Thomas Solstad stellte in der 28. Minute auf 13:9. Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber das bestimmende Spiel. Beim 21:15 (39.) war die Führung auf sechs Treffer angewachsen.

Durch acht Minuten ohne Treffer ließen die «Recken» ihre Gäste dann aber noch einmal auf 23:26 (57.) herankommen. So machte der Bundesligist die Partie in der Schlussphase unnötig spannend.