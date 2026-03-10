TSV Hannover-Burgdorf mit Niederlage in Nasice

Nasice (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat im letzten Hauptrunden-Spiel der European League eine Niederlage kassiert. In der sportlich bedeutungslosen Begegnung bei RK Nexe Nasice in Kroatien unterlagen die Niedersachsen 23:26 (9:14). Beste Werfer waren Vilhelm Poulsen mit fünf Treffern für Hannover sowie Ivan Barbic mit neun Toren für Nasice.

Der Gruppensieg und der direkte Einzug der «Recken» in das Viertelfinale hatte schon zuvor festgestanden. In der Runde der besten acht Clubs kann es dann zu einem Duell mit Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt kommen, wenn sich die Norddeutschen in den vorgeschalteten Playoffs gegen Skanderborg-Aarhus aus Dänemark durchsetzen. Die Playoffs werden am 31. März und 7. April gespielt, das Viertelfinale folgt am 28. April und 5. Mai. Am 30. und 31. Mai geht es dann beim Final Four in Hamburg um den Sieg in der European League.

Hannover in der Anfangsphase lange ohne Torerfolg

TSV-Trainer Juan Carlos Pastor schickte in Nasice nicht die nominell stärkste Formation auf das Feld. So blieben die «Recken» mehr als sieben Minuten ohne Torerfolg. Erst August Pedersen brach per Siebenmeter zum 1:2 den Bann. In der 40. Minute war beim 16:17 wieder der Anschluss geschafft, Hannover schaffte es aber nicht mehr, die Partie zu drehen.