Tsitsipas im Halbfinale beim Tennis-Turnier in Hamburg

Stefanos Tsitsipas in Aktion beim German Open in Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Aktuell

Hamburg (dpa) – Tennis-Profi Stefanos Tsitsipas hat das Halbfinale bei den Hamburg European Open erreicht. Der Weltranglisten-Sechste gewann am Freitag gegen Dusan Lajovic mit 7:6 (7:5), 6:2. In der Vorschlussrunde muss der an Nummer zwei gesetzte Grieche am Samstag entweder gegen Alexander Bublik aus Kasachstan oder gegen Christian Garin aus Chile antreten.

Der 22-jährige Tsitsipas, in Hamburg der neue Publikumsliebling, tat sich gegen den 30-jährigen Lajovic schwer. Der Serbe hielt im ersten Satz sehr gut mit dem variablen Spiel von der Grundlinie mit. Tsitsipas sicherte sich den ausgeglichenen Durchgang erst im Tiebreak. Im zweiten Abschnitt hatte der Favorit keine Probleme mehr gegen seinen Gegner, der 2014 in Hamburg schon einmal im Viertelfinale gestanden hatte. Nach 1:36 Stunden verwandelte er den Matchball.

Zuvor hatte der Russe Andrej Rubljow als erster Spieler die Runde der letzten Vier erreicht. Der 22 Jahre alte Vorjahres-Finalist setzte sich gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch. Rubljow trifft im Kampf um den erneuten Endspiel-Einzug auf Ugo Humbert aus Frankreich oder Casper Ruud aus Norwegen. Als letzte deutsche Einzel-Spieler waren bei dem mit rund 1,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann im Achtelfinale gescheitert.

