Tschentscher würde manchmal gerne seinen Arztkittel anziehen

Peter Tschentscher (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Er war Oberarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und ist nun Hamburger Bürgermeister, doch in der Coronakrise würde Peter Tschentscher manchmal gerne wieder seinen weißen Kittel überstreifen. Das sagte der Bürgermeister dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstagsausgabe). In erster Linie handele er als Bürgermeister, sagte der SPD-Politiker. Der medizinische Hintergrund helfe ihm aber, die Sachverhalte, auf die es jetzt ankomme, schnell zu verstehen und einzuordnen, zum Beispiel die Empfehlungen der Virologen. In Gesprächen mit früheren Kollegen diskutiere er die Dinge gerne, denn es helfe ihm, sich in der konkreten Lage des Gesundheitswesens zu orientieren, sagte er dem «Abendblatt» weiter. «Am liebsten würde ich manchmal meinen weißen Kittel wieder anziehen und mitmachen. Aber jetzt habe ich eine andere Aufgabe und sorge im Rathaus dafür, dass die notwendigen Maßnahmen für unsere Stadt getroffen werden.»