Tschentscher will nächsten Senatsposten an Frau vergeben

Hamburg (dpa/lno) – Bürgermeister Peter Tschentscher will im Falle einer personellen Veränderungen im Senat den freiwerdenden Posten mit «einer Frau» besetzen. Das machte Tschentscher im «Hamburger Abendblatt» (Montag) deutlich. Er verteidigte erneut, dass die SPD im neuen Senat die Frauenquote nicht eingehalten habe und begründete dies mit der besonderen Herausforderung durch die Corona-Pandemie. «Mir ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auch an hohen Ämtern im Staat sehr wichtig. Deswegen ist es mir nicht leichtgefallen, jetzt einen Vorschlag zu machen, der unseren Anforderungen an die Quotierung nicht entspricht», sagte er. Es sei aber wegen der besonderen Situation nötig gewesen. «Wir haben Senatsmitglieder, die sehr kompetent, erfolgreich, anerkannt und seit Jahren tätig sind. In dieser immer noch krisenhaften Situation brauchen wir alle an Bord.» Er habe aber seinen Personalvorschlag mit dem Versprechen verbunden, die Quotierungsansprüche zu erfüllen, sobald es eine Möglichkeit gebe.

