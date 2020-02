Tschentscher will nach Tat von Hanau Zusammenhalt stärken

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister Hamburgs. Foto: Markus Scholz, Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach den mutmaßlich rassistischen Morden von Hanau will Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher den Zusammenhalt in der Stadt stärken. Symbolische Solidarität nach solchen Taten sei wichtig, reiche aber nicht aus, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen mehr machen als einmal schweigend da zu stehen und wieder wegzugehen. Wir müssen so etwas wie eine Supervision machen. Wir wollen Raum geben für den Austausch. Wir sind nicht nur betroffen, wir wollen auch etwas tun», sagte er nach einem Treffen mit über 60 Vertretern von Migrantenverbänden am Freitag im Rathaus.

Am Donnerstag hatten alle in der Bürgerschaft vertretenen demokratischen Parteien ihren Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag unterbrochen und gemeinsam vor dem Rathaus der Opfer des Anschlags gedacht – nur die AfD blieb der gemeinsamen Demonstration fern. «Und trotzdem: ein schönes Symbol bleibt nur ein Symbol. Wir müssen sehen, was kann man noch tun, was wir bisher nicht gemacht haben», sagte Tschentscher.

Bei dem Treffen hätten Betroffene ihre Empfindungen geschildert. Die Gefühlslage sei so «wie wir uns alle fühlen: erschrocken. Alle fühlen sich bedroht, wenn Äußerlichkeiten, Merkmale, die irgendwie Andersartigkeit bedeuten, Anlass sind, um Menschen zu ermorden», sagte Tschentscher. «Die Ereignisse kommen in immer kürzeren Abständen. Wir können ja nicht immer wieder einfach nur unsere Betroffenheit zum Ausdruck bringen, sondern wir müssen auch eine Handlungskonsequenz ziehen.»

Eine Lehrerin habe bei dem Treffen geschildert, dass Rassismus auch an Hamburger Schulen stattfinde. «Ich glaube, dass unsere Pädagogen da sensibel sind», sagte Tschentscher. Dennoch wolle er mit der Schulbehörde über den Vorschlag eines Antidiskriminierungsbeauftragten sprechen.

Schon in der Sprache liege ein Problem. «Die Betroffenen wollen nicht hören, dass es Deutsche gibt und Deutsche mit Migrationshintergrund. Hier sind Menschen mit Migrationshintergrund ermordet worden. Aber schon dieses Kriterium grenzt sie ab und drückt aus: es hat nicht die «Normalen» getroffen.» Dadurch entstehe «Andersartigkeit im Denken», sagte der Bürgermeister. «Deshalb müssen wir wirklich noch einmal daran gehen und gucken, ob es etwas gibt, was wir bislang nicht getan haben.» Der Kontakt mit den Verbänden solle deshalb aufrechterhalten werden.