Tschentscher warnt vor Rückfall in Corona-Pandemie

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich zurückhaltend zu den Lockerungsbeschlüssen von Bund und Ländern in der Corona-Krise geäußert. «Das ist eine Unsicherheitsstufe mehr», sagte er in der Nacht zum Donnerstag nach Abschluss der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. «Ich bleibe bei meiner sehr skeptischen Haltung, dass wir die Auswirkung der Mutationen noch nicht in vollem Umfang erkennen.»

Deshalb brauche es für die nun «auf besonderen Wunsch einiger Länder» beschlossenen Lockerungen noch mehr Disziplin bei der Einhaltung der bestehenden Maßnahmen. Ein «Rückfall» und wieder eskalierende Infektionszahlen müssten dringend verhindert werden. «Alle müssen wissen, dass wir nicht am sicheren Ufer sind.»

Der rot-grüne Senat werde am Donnerstag über die Beschlüsse beraten und sie voraussichtlich «eins zu eins» umsetzen, kündigte Tschentscher an.

