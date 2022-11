Tschentscher tritt Amt als Bundesratspräsident an

Berlin/Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher tritt am Dienstag offiziell sein Amt als neuer Bundesratspräsident an. Die Länderkammer hatte den 56-jährigen Sozialdemokraten am vergangenen Freitag einstimmig gewählt. Er löst in dieser Funktion Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ab. Die Bundesratspräsidenten sind jeweils für ein Jahr gewählt.

Unter dem Motto «Horizonte öffnen» richtet Hamburg im kommenden Jahr am 2. und 3. Oktober auch die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Hamburg übernimmt den Angaben zufolge den Vorsitz der Länderkammer zum sechsten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Der Bundesratspräsident gilt in der inoffiziellen protokollarischen Rangfolge als vierthöchster Repräsentant des Staates – hinter dem Bundespräsidenten, der Bundestagspräsidentin und dem Bundeskanzler. Gleich zum Beginn seiner Amtszeit wird Tschentscher Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten, wenn dieser zu offiziellen Besuchen nach Japan und Südkorea aufgebrochen ist.