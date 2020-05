Tschentscher stellt Braun-Vorschlag für Obergrenze infrage

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat den von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ins Spiel gebrachten Vorschlag für eine Obergrenze der Corona-Neuinfektionen, ab der Lockerungen rückgängig gemacht werden müssten, infrage gestellt. Wichtig sei vor allem: «Wir dürfen nicht wieder in einen Trend der Beschleunigung der Infektionen kommen», sagte er am Dienstag in Hamburg. «Herr Brauns Vorschlag ist der Versuch, das in eine Zahl zu fassen. Ob 35 (Infektionen) auf 100 000 Einwohner die richtige Zahl ist, muss man mal erörtern.»

Für Hamburg entspräche das einer Obergrenze von mehr als 600 Neuinfektionen binnen einer Woche, sagte Tschentscher. «Da sind wir jetzt weit von entfernt. Und deswegen, würde ich sagen, ist das eine Größenordnung, die man diskutieren kann. Aber ob es nützlich ist, das muss man sehen.» In der Hansestadt wurden seit Dienstag vergangener Woche lediglich 173 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen.

Man werde «alle Schritte so unternehmen, dass wir nicht wieder in so eine dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens kommen». Wichtig sei dabei vor allem, die Kapazitäten des Gesundheitswesens im Blick zu behalten.

Laut «Bild»-Zeitung hatte Braun bei einer Telefon-Schalte mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer gefordert, dass, wenn binnen einer Woche in einem Landkreis die Obergrenze von 35 Neu-Infektionen auf 100 000 Einwohner erreicht ist, dort zu den Beschränkungen zurückgekehrt werden müsse, die am 20. April in Kraft waren. Das würde bedeuten, dass alles, was seither wieder geöffnet worden sei wie Schulen, Friseursalons, Teile des Einzelhandels und andere Einrichtungen, wieder schließen müsse. Ebenso würden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten.