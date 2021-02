Tschentscher: Spahns Impfziel beruht auf unsicheren Annahmen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nimmt an einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft teil. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hält es für keinesfalls gesichert, dass alle Impfwilligen in Deutschland bis Ende des Sommer eine Corona-Schutzimpfung erhalten können. «Damit wir bis Ende September dieses Versprechen der Bundesregierung einlösen können, müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen», sagte der SPD-Politiker am Montag nach Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern mit Vertretern der EU und der Impfstoffhersteller. Deshalb sei es wichtig gewesen, dass alle Beteiligten bei dem Gespräch ihre Möglichkeiten und Erwartungen ausgetauscht hätten. Klar sei aber auch: «Es wird die nächsten Wochen noch sehr, sehr eng werden», sagte Tschentscher mit Blick auf den Impfstoff.

Die Hersteller hätten «sehr ausführlich» darauf hingewiesen, «welche Unwägbarkeiten und Risiken» mit der Impfstoffproduktion verbunden seien. «Die gute Nachricht: Die Hersteller planen eine deutliche Erhöhung der Impfstoffproduktion. Die schlechte Nachricht: In den kommenden Wochen – also jetzt im Februar, März – wird sich das noch nicht auswirken», sagte Tschentscher. Dabei seien auch die schon angekündigten Lieferungen «keineswegs sicher». «Die Zusage der Bundesregierung (…) beruht, wenn ich das einmal zurückhaltend sagen darf, also auf sehr unsicheren Annahmen.» Das Ziel, alle Impfwilligen bis Ende des Sommers zu impfen, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgegeben.

Die Schwierigkeiten bei der Terminvergabe im Hamburger Impfzentrum träten vor der Impfstoff-Problematik in den Hintergrund, sagte Tschentscher. «Die Terminvergabe ist derzeit ein organisatorisches Problem, aber sie ist nicht der Kern des Mangels. Das ist der Impfstoff.» Von den ursprünglich geplanten 33 500 neuen Terminen im Impfzentrum in den Messehallen konnte am Montag nach Angaben der Gesundheitsbehörde nur gut die Hälfte vergeben werden. Offenkundig kam es erneut zu einer Überlastung des Systems. Die restlichen Termine würden nun am Dienstag vergeben, sagte ein Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-260977/2