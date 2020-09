Tschentscher sieht kaum Raum für Corona-Lockerungen

Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister von Hamburg. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) rechnet bei den nächsten Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder kaum mit weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. «Ich bin der Auffassung, dass die Regeln, die wir in Hamburg haben, sehr gut begründet sind, und dass es darauf ankommt, diese Regeln einzuhalten», sagte Tschentscher am Mittwoch in Hamburg. Andere Bundesländer hätten zwar Gesprächsbedarf etwa bei der Frage von Sportgroßveranstaltungen und bei den Reiserückkehrern angemeldet. «Da kann ich mir vorstellen, dass es auch nochmal neue Beschlüsse gibt. Aber im Grunde geht es jetzt darum, die Disziplin zu halten.»

Tschentscher betonte: «Wir haben leider zunehmende Infektionszahlen, ein Stück weit auch dadurch begründet, dass die Regelungen, die wir getroffen haben, (…) nicht so eingehalten werden wie es erforderlich ist.» Das sei ein Problem, «weil wir irgendwann auch wieder den Punkt erreichen, wo die Virusverbreitung die sensiblen Bevölkerungsgruppen, also vor allem die Älteren, erreicht». Das müsse verhindert werden, betonte Tschentscher.

Merkel und die Länderchefs hatten zuletzt Ende August über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten und wollen am kommenden Dienstag bei einer Videokonferenz erneut miteinander sprechen.