Tschentscher setzt im Hafen auf emissionsfreie Technologien

Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD). Foto: Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zum Schutz des Klimas setzt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Hafen auf emissionsfreie und digitale Technologien und will zudem die Landstromversorgung für Container- und Kreuzfahrtschiffe deutlich ausbauen. «Für besseren Klimaschutz in unseren Häfen und auf See brauchen wir eine gemeinsame europäische Strategie», sagte Tschentscher am Montagabend bei einem Senatsempfang im Rathaus zum Auftakt der Konferenz «Greening Shipping» in Hamburg. Als Innovationsstandort für die maritime Logistik in Europa wolle Hamburg einen maßgeblichen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten.

Bereits jetzt sei die maritime Logistik der klimafreundlichste Weg zum Transport von Waren über lange Distanzen, sagte Tschentscher, und kündigte an: «Bis 2022 werden alle Kreuzfahrtterminals und drei unserer vier großen Containerterminals eine Landstromversorgung haben.» Hamburg habe dann die größte Landstromversorgung von allen europäischen Häfen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Gastgeber der Konferenz, sagte, der Kongress werde trotz der Corona-Pandemie nicht als Online-Konferenz veranstaltet. Denn die politischen Debatten müssten geführt werden, «weil wir unbedingt auch Lösungen brauchen, damit wir auch nach Corona wirtschaftlich erfolgreich sind, nicht nur als Deutschland, sondern als europäische Familie».

Die Verkehrsminister der EU beraten am Dienstag (8.30 Uhr) in Hamburg mit Reedern, Schiffsbauern und Verbänden über konkrete Maßnahmen für eine klimafreundlichere und innovative Seeschifffahrt. Der Seeverkehr ist eine tragende Säule der europäischen Wirtschaft. Etwa 90 Prozent des EU-Außenhandels und rund 40 Prozent des innereuropäischen Warenverkehrs werden per Schiff abgewickelt. Gleichzeitig gilt die Schifffahrt als Nachzüglerin bei den Bemühungen um Umwelt- und Klimaschutz.

