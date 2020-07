Tschentscher setzt auf Kanzlerkandidat Scholz

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Geht es nach Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), soll sein Vorgänger, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die SPD als Kanzlerkandidat aus dem Zustimmungstief und kommendes Jahr erneut in die Regierung führen. «Ich kenne Olaf Scholz seit über 20 Jahren und weiß, dass er als Kandidat und auch als Bundeskanzler sehr geeignet wäre», sagte Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur. Ende Februar hatte er mit seiner SPD bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg knapp 40 Prozent eingefahren – entgegen dem bundesweiten Trend.

Auch wenn die SPD als Ganzes im Bund im Gegensatz zum Koalitionspartner CDU bislang nicht recht aus dem Umfragekeller hinauskommt, lege zumindest Scholz in der Beliebtheit zu, sagte Tschentscher. «Insofern dürften mit Scholz als Kanzlerkandidat auch die Umfragewerte der SPD besser werden.»

Dass er noch Ende letzten Jahres im Rennen um den SPD-Parteivorsitz Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen war, habe den Vizekanzler nicht beschädigt. «Es geht ja um eine ganz andere Aufgabe. Die Ämter von Parteivorsitzenden unterscheiden sich stark von Regierungsämtern und auch von einer Kanzlerkandidatur.»

Scholz habe in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass er «sehr kompetent und vertrauenswürdig ist, auch das höchste politische Amt in Deutschland, das Bundeskanzleramt, zu führen», sagte Tschentscher. «Insofern geht es hier um eine andere Personalentscheidung.»

Wichtig sei, wie es zur Kanzlerkandidatur komme und eine gute Legitimation. «Niemand kann erfolgreich sein, wenn er nicht breit unterstützt wird von allen.» Und da liege die Initiative und die Entscheidung über das Verfahren jetzt im Bundesvorstand, «also bei unseren beiden Parteivorsitzenden.»

Mit der Neuaufstellung an der Spitze habe die SPD in der Bundespolitik inzwischen eine stabile Konstellation erreicht, sagte Tschentscher. «Wir haben einen neuen Fraktionsvorsitzen, eine eigenständige Parteispitze und als unseren Spitzenvertreter in der Regierung den Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Diese Konstellation hat sich bewährt.»

Die drei neuen Kraftzentren hätten Stabilität gebracht – zumindest habe es keine weiteren Komplikationen mehr gegeben. «Vor der Neuaufstellung war es ja mehrfach so, dass die SPD Leidtragende der Probleme Dritter war: Etwa bei der Personalie Hans-Georg Maaßen oder den unionsinternen Querelen um die Flüchtlingspolitik. So etwas haben wir in letzter Zeit nicht mehr gehabt», sagte Tschentscher.

Dass vor allem die CDU die Früchte des Corona-Krisenmanagements für sich ernten kann, sei normal, da in Krisen der Zuspruch meist der führenden Regierungspartei gelte. «Das sehen wir auch in den Ländern. Im Fall Corona war es die Bundeskanzlerin, die den Kurs der Bundesregierung nach außen vertreten hat. Da der Kurs richtig und erfolgreich war, zahlt es jetzt auch bei der Bundeskanzlerin und der CDU ein», sagte Tschentscher.

«Umso bemerkenswerter ist, dass sich auch die Zustimmungs- und Popularitätswerte von Olaf Scholz positiv entwickelt haben. Vermutlich weil die Menschen erkennen, dass er eine klare Linie hat und die richtigen Entscheidungen trifft.» Deshalb könne die SPD von einem Kanzlerkandidaten Scholz auch nur profitieren.

«Wenn wir ein gutes Regierungsprogramm vorlegen und eine überzeugende Person für die Kanzlerkandidatur wählen, wird sich das – je dichter der Wahltermin rückt – auch im Bewusstsein der Wählerinnen und Wähler niederschlagen», zeigte sich Tschentscher sicher, «so dass wir wieder ein Stück weit an unsere früheren Zustimmungswerte herankommen können.»