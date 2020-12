Tschentscher: Verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen Corona

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/archiv

Hamburg (dpa/lno) – Nach der Beratung der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Sonntag schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angekündigt. Von Mittwoch an bis zum 10. Januar dürfen sich in Hamburg weiterhin nur fünf Menschen aus zwei Haushalten privat treffen. Nur über die Weihnachtstage vom 24. bis zum 26. Dezember dürften größere Familien zusammen feiern. Wie viele Menschen dann zusammenkommen dürfen, sagte Tschentscher zunächst nicht.

Ab Mittwoch werde die Schulpflicht ausgesetzt. Die Schulen und Kitas blieben aber bis zu den Weihnachtsferien geöffnet, sagte Tschentscher. Rechtlich solle die Anwesenheitspflicht aufgehoben werden, so dass die Eltern entscheiden könnten, ob sie ihre Kinder zur Schule schickten oder nicht. Die Ferien beginnen regulär am Freitag. In den Kindergärten werde eine Betreuung sichergestellt. Viele Eltern würden als Berufstätige in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen dringend gebraucht und seien auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen, erklärte der Bürgermeister.

Der Einzelhandel müsse weitgehend schließen. Ausgenommen seien nur Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs. Körpernahe Dienstleistungen, die nicht medizinisch notwendig seien, müssten ab Mittwoch bis zum 10. Januar ebenfalls schließen. Laut Beschluss der Ministerpräsidenten gehören dazu Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios.

Der Verkauf von Feuerwerk werde in Hamburg verboten, kündigte Tschentscher weiter an. Auch der Ausschank von Alkohol sei weiterhin nicht erlaubt, der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum werde untersagt. In Alten- und Pflegeheimen sollen regelmäßige Schnelltests für Mitarbeiter und Besucher vorgeschrieben werden. Arbeitgeber sollten prüfen, ob sie bis zum 10. Januar Betriebsferien oder großzügig Arbeit im Home Office anordnen könnten.

Der Senat werde im Laufe des Tages entsprechende Beschlüsse auf einer Video-Sondersitzung fassen. «Die Lage ist ernst», sagte Tschentscher mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen. Er appellierte an die Hamburger, die Maßnahmen in den kommenden drei Wochen ernst zu nehmen und bereits am Montag und Dienstag auf Einkäufe möglichst zu verzichten.

Eine noch frühere Schließung der Geschäfte wäre aus seiner Sicht besser gewesen, erklärte Tschentscher. Leider hätten einige Länder aber erklärt, sie könnten das nicht so schnell umsetzen. Weil es eine bundesweit einheitliche Regelung für den Einzelhandel geben müsse, beginne die Schließung erst am Mittwoch.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg stieg von Samstag auf Sonntag um 273. Das waren 242 Fälle weniger als am Vortag, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen erhöhte sich leicht von 132,4 auf 134,6. Am Sonntag vor einer Woche hatte dieser Inzidenzwert noch bei 112,9 gelegen. An Sonn- und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil laut Robert Koch-Institut (RKI) am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird. Die Zahl der Toten in der Corona-Statistik des RKI stieg im Vergleich zum Vortag um 16 auf 478.

Die CDU-Opposition in der Bürgerschaft begrüßte die angekündigten Maßnahmen. «Leider ist ein harter Lockdown unvermeidlich, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern», erklärte Fraktionschef Dennis Thering. Die Maßnahmen müssten konsequent umgesetzt, Verweigerer mit hohen Bußgeldern bestraft werden. Thering forderte den rot-grünen Senat auf, die Schulen auf Digitalunterricht ab dem 10. Januar vorzubereiten.

Corona-Zahlen Hamburg

RKI-Zahlen

RKI-Dashboard