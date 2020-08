Tschentscher: Reisende sollen Test-Kosten selbst tragen

Peter Tschentscher im Interview. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Kosten für die verpflichtenden Corona-Tests sollten nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) von Rückkehrern aus Risikogebieten selbst getragen werden. «Ich halte es für vertretbar, dass wir außer der Testpflicht auch zu einer Kostenübernahme durch die Personen kommen, die reisen», sagte Tschentscher in einem Interview der «Welt am Sonntag». Bislang seien die Tests kostenlos, damit das freiwillige Testangebot auch angenommen werde. «Letztlich ist es aber denkbar, dass man die Kosten nicht der Allgemeinheit, sondern denjenigen auferlegt, die ganz bewusst in Risikoländer reisen», sagte der Bürgermeister – und fügte an: «Wenn sie am Flughafen ein- und ausreisen, sind sie ja auch mit den Kosten des Fluges und allen anderen Reisekosten konfrontiert.»