Tschentscher: «Müssen tatkräftig und zuversichtlich bleiben»

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hofft im neuen Jahr auf mehr Zuversicht. «Wir können die Krisen nicht einfach abstellen. Das ist leider so. Das bedeutet aber trotzdem, dass wir tatkräftig und zuversichtlich bleiben müssen», sagte Tschentscher kurz vor Beginn der ZDF-Silvestershow in der Hafencity. «Wir müssen die nächsten Schritte planen, dann die Ziele setzen und wie man so maritim sagt, dann Kurs und Geschwindigkeit halten, auch wenn es mal Unwetter gibt. Wir sind in stürmischen Zeiten, kann man schon fast sagen. Und da ist so ein Hafen ein guter Ort zu sagen, da kommen wir trotzdem durch.»

Tschentscher sagte auch, er würde es sehr begrüßen, wenn das ZDF dabei bliebe, die Show aus Hamburg zu senden. «Wir haben das gerne ermöglicht. Und ich würde mich freuen, wenn daraus eine neue Tradition wird.» Sein Wunsch fürs neue Jahr: «Das Wichtigste ist, dass alle fit und gesund bleiben. Das wünsche ich für mich selbst, aber auch natürlich allen anderen. Und dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir sind ja, wie gesagt, in schwierigen Zeiten. Und gerade in diesen Zeiten muss man eben zuversichtlich bleiben, so einen hanseatischen, realistischen Optimismus pflegen. Und das tun wir».

Die ZDF-Show «Willkommen 2026» findet in diesem Jahr erstmals nicht vor dem Brandenburger Tor, sondern auf einer schwimmenden Bühne vor dem Westfield Einkaufszentrum statt. Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner erwarten rund 10.000 Zuschauer am Chicagokai.