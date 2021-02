Tschentscher mahnt zur Vorsicht

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – Vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage in der kommenden Woche hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erneut zur Vorsicht in Sachen Lockerungen gemahnt. Dass die Infektionszahlen bundesweit und auch in Hamburg wieder stiegen, sei «ein besorgniserregender Vorgang», sagte er am Freitag. Das bedeute, «dass wir in einer solchen Situation sehr vorsichtig bleiben müssen, obwohl ich weiß, wie groß die Erwartung und der Drang ist, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren». Wieder «eskalierende» Infektionszahlen müssten unbedingt vermieden werden, um das bereits Erreichte nicht «auf den letzten Metern» zu verspielen. Auf die Frage, wie lang die letzten Meter sind, sagte er: «Nach meinem Gefühl sind es jetzt noch zwei, drei Monate.»

© dpa-infocom, dpa:210226-99-609636/2