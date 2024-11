Tschentscher legt Kranz in KZ-Gedenkstätte Neuengamme nieder

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit haben in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme am Volkstrauertag einen Kranz zum Gedenken niedergelegt. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit haben am Volkstrauertag in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme den Opfern von Krieg und Terrorismus gedacht. «Am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Zugleich gedenken wir derjenigen, die heute Krieg, Gewalt und schwere Verletzungen ihrer Menschenrechte erleiden», sagte der SPD-Politiker laut Mitteilung. Der Volkstrauertag mahne die Menschen heute, aus der Geschichte zu lernen und sich für Versöhnung einzusetzen – «auch dort, wo es schwer ist und wo in diesen Tagen neue Konflikte in der Welt entstehen.»

Gemeinsam mit Bürgerschaftspräsidentin Veit legte er zudem am ehemaligen Arrestbunker der KZ-Gedenkstätte einen Kranz nieder. Weitere Kränze wurden den Angaben zufolge am Gedenkort für die Opfer der Euthanasieverbrechen in der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn niedergelegt.