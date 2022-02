Tschentscher: Länder unterstützen Sanktionen gegen Russland

Hamburg (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Kurs gegen die russische Aggression in der Ukraine nach Angaben von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) die Unterstützung der Länder. «Der Bundeskanzler hat die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über die aktuelle Lage in der Ukraine-Krise informiert», sagte Tschentscher am Freitagabend nach den Beratungen der Deutschen Presse-Agentur. «Die Länder haben in großer Übereinstimmung deutlich gemacht, dass sie die Position der Bundesregierung und das geplante weitere Vorgehen zur harten Sanktionierung Russlands unterstützen.»

Bund und Länder wollten bei der Bewältigung der Auswirkungen der Krise eng zusammenarbeiten. «Besondere Aufmerksamkeit gilt der Versorgungs- und der Cybersicherheit. Insbesondere werden Bund und Länder die Aufnahmen und Versorgung von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet sicherstellen», sagte Tschentscher.

