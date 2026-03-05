Tschentscher hofft auf Machtwechsel im Iran

Berlin (dpa/lno) –

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat den Menschen im Iran sowie der iranischen Gemeinschaft in Hamburg seine Solidarität versichert. Mit über 12.000 Bürgerinnen und Bürgern mit iranischer Staatsbürgerschaft und mehreren zehntausend Menschen mit iranischen Wurzeln habe Hamburg eine der größten iranischen Exil-Gemeinschaften in Europa. Mit ihr gemeinsam hoffe er auf ein «Ende von Gewalt, Hinrichtungen und Unterdrückung im Iran, auf das Ende eines menschenfeindlichen Regimes, das für den Tod zahlloser Menschen verantwortlich ist».

Tschentscher äußerte sich nach einem Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin. «Die Angriffe der USA und Israels richten sich gegen ein Regime im Iran, das zu den brutalsten und aggressivsten der Welt gehört», betonte der SPD-Politiker. Für Hamburg lägen keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen mit Bezug zum Iran vor. Der Schutz jüdischer, israelischer und US-amerikanischer Einrichtungen werde sichergestellt und sei vorsorglich erhöht worden.

Hapag-Lloyd-Schiffe liegen im Persischen Golf fest

Die aktuellen Angriffe Irans auf Staaten im Nahen Osten seien nach Einschätzung der Bundesregierung darauf gerichtet, den Konflikt zu eskalieren und die Schifffahrt in der Straße von Hormus einzuschränken oder zu blockieren. Auch Hamburger Reedereien seien davon betroffen. Mehrere Schiffe von Hapag-Lloyd lägen im Persischen Golf fest. Die Passage des Roten Meeres habe die Reederei erneut eingestellt.

Aufgrund der seit längerem bestehenden Sanktionen habe der Iran selbst für die Hamburger Außenwirtschaft nur geringe Bedeutung, so Tschentscher weiter. Allerdings seien rund 1.500 Hamburger Firmen in der Golfregion aktiv und unterhalten wirtschaftliche Beziehungen insbesondere zu Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.