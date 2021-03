Tschentscher hilft im Labor des Impfzentrums

Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister von Hamburg, hier im Hamburger Rathaus. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich im Impfzentrum in den Messehallen als Hilfskraft verdingt. Der Arzt und SPD-Politiker bereitete am Sonntag im Labor des Zentrums die Spritzen vor und zog den Impfstoff von Biontech/Pfizer auf. «Es geht darum, dass genau die exakte Menge des Impfstoffs am Ende für die Patienten in der Spritze ist. Deswegen muss man hier den Impfstoff sehr sorgfältig vorbereiten», sagte der Bürgermeister. Begleitet wurde Tschentscher bei seiner Arbeit von einer Apothekerin. Der Bürgermeister wollte eine volle Schicht von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Impfzentrum mitarbeiten, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Am Sonntag wurde auch die 150 000ste Impfung im Impfzentrum erwartet.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-911898/2