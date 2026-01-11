Tschentscher: Hamburger sind nicht nur tröge

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Hamburger für ihr Feier-Gen gelobt. «Hamburger sind anders, als viele denken. Man lacht nicht nur innerlich und heimlich im Keller, sondern die Leute freuen sich auch und sind, gerade wenn es gute Anlässe gibt, auch richtig euphorisch», sagte der Politiker auf dem Ahoi-Neujahrsempfang der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik in Hamburg.

«Ich denke jetzt an die Olympischen Spiele. Wer erlebt hat, wie Hamburg euphorisch war, als vor einigen Jahren die Olympiamannschaft hier empfangen wurde, die wissen ein für alle Mal, dass Hamburg nicht nur tröge und entspannt ist, sondern dass auch richtig die Post abgehen kann!»

Der Neujahrsempfang mit seinen rund 900 Gästen gilt nach den Empfängen im Rathaus, in Blankenese und beim «Hamburger Abendblatt» als eine der großen Veranstaltungen zum Start in das neue Jahr.

Auf den «Ahoi»-Neujahrsempfang im Hotel Reichshof am Hauptbahnhof sind seit mehr als 15 Jahren zahlreiche Gäste aus Hamburgs Wirtschaft, Politik, Sport, Gastronomie, Medien und Kultur eingeladen.

Teil des Neujahrsempfangs ist auch eine Spendenaktion, bei der alle Erlöse der Hilfsorganisation «Mensch Hamburg» zugutekommen.