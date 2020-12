Tschentscher: Hamburg hat sich in Krise bewährt

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg hat sich nach Ansicht von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) als Stadtgesellschaft in der Corona-Krise bewährt. «Das war eine schwere Zeit, ein anstrengendes Jahr», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Aber bei allem, was damit verbunden ist, hat es auch gezeigt, dass wir in dieser Krise als Stadt stark und handlungsfähig sind. Das ist ermutigend.» Für ihn sei es auch «eine große Erleichterung zu sehen, dass die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger die Maßnahmen akzeptiert und sich verantwortungsvoll verhält», betonte der 54 Jahre alte frühere Laborarzt.