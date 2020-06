Tschentscher gibt Regierungserklärung ab

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, legt seinen Amtseid ab. Foto: Christian Charisius/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Wochen nach seiner erneuten Wahl zum Bürgermeister und der Bestätigung seines neuen Senats wird Peter Tschentscher (SPD) heute in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung abgeben. Darin will er unter dem Motto «Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten» die Grundlinien der rot-grünen Senatspolitik in dieser Legislatur aufzeigen. Danach folgt eine Aussprache der Fraktionen.

Im Debattenteil wird es anschließend unter anderem um die geplante neue Sternbrücke in Altona und Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger gehen. In zweiter Lesung soll die Bürgerschaft außerdem über einen Antrag von SPD, Grünen, CDU und Linken zur Stärkung der parlamentarischen Minderheitenrechte durch eine vorübergehende Absenkung der verfassungsrechtlich verankerten Quoren entscheiden.

Wie schon bei der Sitzung vor zwei Wochen werden auch diesmal wieder alle Abgeordneten im Rathaus erwartet. Die fünf ersten Sitzungen nach der Wahl am 23. Februar waren coronabedingt in verminderter Stärke abgehalten worden. Um das Infektionsrisiko zu verringern, kommen die Abgeordneten erneut im Großen Festsaal und nicht im kleineren Plenarsaal zusammen.