Tschentscher gegen Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich trotz Energiekrise gegen eine längere Nutzung der Atomenergie in Deutschland ausgesprochen. In einer Verlängerung der Laufzeiten der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke sehe er keine Lösung der aktuellen Probleme, sagte der SPD-Politiker der dpa. Als Grund nannte er das ungelöste Entsorgungsproblem. «Der Bund versucht bis heute vergeblich, eine Endlagerstätte für den Atommüll zu finden. Insofern liegt die Lösung in dieser Krise nicht in der Atomenergie, sondern in der kurzfristigen Verstärkung durch Kohlekraftwerke und in der mittel- und langfristigen Umstellung auf regenerative Energien.»