Tschentscher froh über negative Tests auf Marburg-Virus

Hamburg/Schwerin (dpa) –

Nach den beiden negativen Tests auf das Marburg-Virus in Hamburg hat sich Bürgermeister Peter Tschentscher erleichtert gezeigt. «Ich bin froh, dass sich dieser Verdacht nicht bestätigt hat, dass es sich um ein Marburg-Virus handeln könnte. Denn es ist eine sehr ernste Viruserkrankung», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin am Rande der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit.

«Man muss in solchen Fällen wirklich sehr vorsichtig sein», betonte der Mediziner Tschentscher. Es sei sehr schnell und sehr konsequent gehandelt worden.

Der Verdacht auf das Marburg-Virus bei zwei Menschen in Hamburg hatte sich nicht bestätigt. Die Tests seien negativ ausgefallen, teilte die Sozialbehörde mit. Eine der beiden Personen hatte kurz zuvor in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet, wo auch mit dem Virus infizierte Menschen behandelt wurden.