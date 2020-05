Tschentscher erwartet noch längere Maskenpflicht

Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg wird noch längere Zeit die Pflicht zu einem Mund- und Nasenschutz beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr bestehen bleiben. Das sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag bei einer Fragestunde des Radiosenders NDR 90,3. Die Gesichtsmaske werde notwendig bleiben, bis es keine besondere Infektionsgefahr mehr gebe. «Sie ist nicht so wirksam wie Abstand, aber sie bringt etwas, wo Abstand nicht möglich ist», sagte der Bürgermeister. Das sei mittlerweile die überwiegende Meinung der Experten. «Sie erleichtert uns, die Lockerungen zu machen.»

Auch geöffnete Bars, Kinos und Theater, Konzerte und Feste wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten seien zunächst einmal zurückgestellt, ebenso wie die Öffnung von Fitness-Studios. «Wir müssen im Moment auf Vieles verzichten, was uns wichtig ist», sagte Tschentscher. «Wir können nicht zuviel zugleich öffnen.» Generell gelte es, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. «Das Virus ist noch bei uns, auch wenn die Infektionszahlen sehr gering sind.» Der rot-grüne Senat wolle nicht die Regeln wieder verschärfen. «Wir wollen keinen JoJo-Effekt.» Das gelinge nur, wenn sich alle an die Regeln hielten.